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Чем богаты: сколько заработали алтайские депутаты и чем они владеют

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Смотрим доходы всех 68 депутатов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Продолжаем серию публикаций о доходах депутатов Алтайского краевого Заксобрания. За год поменялось немногое: большинство депутатов стали зарабатывать больше, а недвижимость и транспорт примерно на том же уровне.

Так, самым богатым депутатом стал единоросс Дмитрий Аганов (в прошлом он был депутатом Барнаульской гордумы от "Справедливой России"). В 2017 году бизнесмен заработал чуть более 98 млн рублей, увеличив свой годовой доход почти в два раза. В топе обеспеченных народных избранников также единоросс Сергей Лямин, который в 2016 году задекларировал 62 тысячи рублей, а в 2017 году уже 35 миллионов.

Значительно доходы выросли у Валерия Гуминского: в 2016 году он заработал 1,1 млн рублей, в 2017-м в 13 раз больше — 14,3 млн рублей. Справедливоросс Владислав Вакаев задекларировал доход в 4,6 млн рублей. Годом ранее всего 288 тысяч. Судя по опубликованной информации, его резко возросший доход можно объяснить продажей квартиры.

Юрий Кайро (ЕР) заработал 8 млн 768 тыс. рублей, увеличив доход за год в два раза. В два раза выросли доходы у Андрея Осипова (ЕР) (до 4,2 млн рублей) и Николая Бушкова (ЕР) (5,3 млн рублей). Также подросли доходы у Александра Лазарева, Сергея Сивца, Александра Романенко, Ивана Мордовина, Юрия Астанчика, Максима Талдыкина, Александра Балушкина, Людмилы Сусловой.

Сократились доходы у "бензинового" бизнесмена Юрия Матвейко (ЕР): с 42,7 млн рублей в 2016 году до 8,6 млн рублей в 2017-м. В два раза меньше заработал Всеволод Кондратьев (ЕР) — 5 млн 441 тыс. рублей. Доходы либерал-демократа Владимира Семенова сократились с 3,8 млн в 2016 году до 816 тысяч рублей в 2017 году.

В пять раз меньше в сравнении с позапрошлым годом заработал руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России, единоросс Борис Трофимов (было 2,3 млн, стало 443 тысячи). Сократились доходы у Александра Молотова.

Меньше всех в 2017 году заработал коммунист Андрей Сартаков — 317 тысяч рублей.

Что касается жен и мужей, то больше всех в семейную копилку принесла жена Юрия Матвейко (37,7 млн рублей). Супруга Осипова задекларировала 4,6 млн рублей, супруг Ирины Тепловой — 8,7 млн рублей. Несовершеннолетний сын единоросса Александра Балушкина заработал 1,7 млн рублей.

Супруга Анатолия Вытоптова заработала за год лишь 49 тысяч рублей, жена Алексея Кривенко — 60 тысяч, супруга Олега Кравченко — 7 тысяч рублей. Меньше всех задекларировала жена коммуниста Юрия Астанчика — всего 3 рубля.

Несколько квартир или домов есть у Дмитрия Аганова, Анатолия Вытоптова, четы Осиповых, Сергея Сивца, Сергея Бенслера, Игоря Пляко, Александра Демина, Владимира Попова. 10 небольших жилых домов и шесть квартир записано на Александра Траутвейна (вероятно, использует в коммерческих целях).

Ряд депутатов продолжают владеть большими и не очень земельными участками. По несколько участков есть у Аганова, Гуминского, Кондратьева, Сергея Серова, Ирины Тепловой и ее мужа, Альберта Лунева, Попова. А Александр Траутвейн имеет 14 крупных земельных участков, несколько он купил в 2017 году.

Нежилой недвижимостью владеют Аганов, Гуминский, Вытоптов, Кондратьев. У Лунева есть также топливно-заправочный пункт, производственно-складское здание пристроя, два склада и здание пристроя автобусного цеха. А Гуминский все так же владеет линией электроснабжения. У Александра Демина есть здание станции техобслуживания, здание мини-комплекса.

О том, кто какими автомобилями владеет, читайте в материале портала Amic.ru "Сколько Lexus и BMW есть у депутатов Алтайского края".

Итак, доходы депутатов:

  • Аганов Дмитрий ("Единая Россия", далее ЕР) — 98 млн 124 тыс. рублей.
  • Лямин Сергей (ЕР) — 35 млн 245 тыс. рублей.
  • Гуминский Валерий (ЕР) — 14 млн 334 тыс. рублей
  • Вытоптов Анатолий (ЕР) — 13 млн 84 тыс. рублей.
  • Данилин Николай (ЕР) — 12 млн 351 тыс. рублей.
  • Смагин Вадим (ЕР) — 11 млн 500 тыс. рублей.
  • Приб Сергей (ЕР) — 10 млн 621 тыс. рублей.
  • Кривенко Алексей (ЕР) — 9 млн 69 тыс. рублей.
  • Кайро Юрий (ЕР) — 8 млн 768 тыс. рублей.
  • Матвейко Юрий (ЕР) — 8 млн 693 тыс. рублей.
  • Найден Алексей (ЕР) — 6 млн 819 тыс. рублей.
  • Сивец Сергей (ЕР) — 6 млн 442 тыс. рублей.
  • Кондратьев Всеволод (ЕР) — 5 млн 441 тыс. рублей.
  • Бушков Николай (ЕР) — 5 млн 347 тыс. рублей.
  • Вакаев Владислав ("Справедливая Россия", далее СР) — 4 млн 605 тыс. рублей.
  • Балушкин Александр (ЕР) — 4 млн 561 тыс. рублей.
  • Хмурович Андрей (ЕР) — 4 млн 30 тыс. рублей.
  • Осипов Андрей (ЕР) — 4 млн 299 тыс. рублей.
  • Лазарев Александр (ЕР) — 3 млн 955 тыс. рублей.
  • Ильюченко Татьяна (ЕР) — 3 млн 688 тыс. рублей.
  • Романенко Александр (ЕР) — 3 млн 610 тыс. рублей.
  • Устинов Владимир (ЕР) — 3 млн 510 тыс. рублей.
  • Талдыкин Максим (КПРФ) — 3 млн 495 тыс. рублей.
  • Серов Сергей (ЕР) — 3 млн 369 тыс. рублей.
  • Панарин Игорь (ЕР) — 2 млн 371 тыс. рублей.
  • Лунев Альберт (ЕР) — 2 млн 750 тыс. рублей.
  • Шумихин Павел (ЕР) — 2 млн 359 тыс. рублей.
  • Астанчик Юрий (КПРФ) — 2 млн 302 тыс. рублей.
  • Шудра Ирина (ЛДПР) — 2 млн 242 тыс. рублей.
  • Теплова Ирина (ЕР) — 2 млн 145 тыс. рублей.
  • Суслова Людмила (СР) — 2 млн 141 тыс. рублей.
  • Мордовин Иван (ЕР) — 2 млн 139 тыс. рублей.
  • Шабанов Сергей (ЕР) — 1 млн 766 тыс. рублей.
  • Бенслер Сергей (ЕР) — 1 млн 641 тыс. рублей.
  • Гуков Александр (ЕР) — 1 млн 576 тыс. рублей.
  • Степин Максим (ЕР) — 1 млн 492 тыс. рублей.
  • Абрамов Андрей (ЕР) — 1 млн 459 тыс. рублей.
  • Писарев Сергей (ЕР) — 1 млн 327 тыс. рублей.
  • Суворов Анатолий (ЕР) — 1 млн 134 тыс. рублей.
  • Початов Вячеслав (КПРФ) — 1 млн 23 тыс. рублей.
  • Солнцева Ирина (ЕР) — 1 млн 16 тыс. рублей.
  • Степурко Дмитрий (ЛДПР) — 1 млн рублей.
  • Пляко Игорь (ЕР) — 994 тыс. рублей.
  • Николайчик Александр (СР) — 896 тыс. рублей.
  • Молотов Александр (СР) — 857 тыс. рублей.
  • Демин Александр (ЕР) — 857 тыс. рублей.
  • Цепенко Наталья (ЕР) — 847 тыс. рублей.
  • Якушев Николай (ЕР) — 839 тыс. рублей.
  • Семенов Владислав (ЛДПР) — 816 тысяч рублей.
  • Траутвейн Александр (ЕР) — 803 тыс. рублей.
  • Голобородько Денис (ЕР) — 794 тыс. рублей.
  • Диркс Иван (ЕР) — 745 тыс. рублей.
  • Прусакова Мария (КПРФ) — 731 тыс. рублей.
  • Боровикова Евгения (ЛДПР) — 678 тыс. рублей.
  • Попов Владимир (КПРФ) — 647 тыс. рублей.
  • Щербаков Виталий (ЕР) — 638 тыс. рублей.
  • Волков Андрей (ЕР) — 622 тыс. рублей.
  • Дубинин Иван (ЛДПР) — 597 тыс. рублей.
  • Железовский Василий (СР) — 548 тыс. рублей.
  • Кравченко Олег (КПРФ) — 537 тыс. рублей.
  • Секрета Андрей (ЛДПР) — 498 тыс. рублей.
  • Лапина Вероника (КПРФ) — 494 тыс. рублей.
  • Абрамова Оксана (ЛДПР) — 487 тыс. рублей.
  • Рего Павел (ЛДПР) — 472 тыс. рублей.
  • Трофимов Борис (ЕР) — 443 тыс. рублей.
  • Никишанин Михаил (СР) — 405 тыс. рублей.
  • Журавлева Ирина (ЛДПР) — 387 тыс. рублей.
  • Сартаков Андрей (КПРФ) — 317 тыс. рублей.
Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.05.2018 13:32
гость

Все бедными прикидываются и за ЗП 35т.р. работать не хотят.
Вот и предпосылки к введению прогрессивной шкалы налогов.
Почти, все через одного бизнесмены (торгаши и спекулянты), в советское время - расхитители народного добра.
Народу работать негде и жрать нечего, а этим хоть бы хны.
Зачем такие нужны, они ничего не решают.

0  0
8.05.2018 13:38
- гость -

Аганов Дмитрий ("Единая Россия", далее ЕР) — 98 млн 124 тыс. рублей.
--------------------
Это 268 тысяч в день !!! А в соседней теме на лечение девочки 60 тысяч собирают. За это деды воевали?

0  0
8.05.2018 13:54
- гость -

Нахрена нам эти цифры?????

0  0
8.05.2018 14:01
- гость -

Нахрена нам эти цифры?????
---------------
Это чтобы вы могли гордиться Великой державой, богатейшей страной.

0  0
8.05.2018 14:21
- гость -

Это 268 тысяч в день !!! А в соседней теме на лечение девочки 60 тысяч собирают. За это деды воевали?
--------------------------------------------------------------------------------
А им по...г на это все. У них свои дети. и завтра могут из этого кресла нагнать!!!!!!!

0  0
8.05.2018 14:21
- гость -

Несовершеннолетний сын единоросса Александра Балушкина заработал 1,7 млн рублей. (с)
Можно узнать, где подрабатывает мальчонка? 141 000 руб в месяц

0  0
8.05.2018 14:23
- гость -

Рейтинг самых бедных городов России составили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ — согласно данным исследования, один из беднейших городов страны — Барнаул.

Социологи спросили жителей 35 крупных городов страны о том, как они оценивают собственные доходы и на что им хватает денег. Исходя из данных опроса, самыми бедными городами были признаны Тольятти, Астрахань, Пенза, Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Липецк, Барнаул, Набережные Челны и Воронеж. Меньше всего проблем с деньгами оказалось у жителей Владивостока, Москвы и Екатеринбурга.

«Общая ситуация с бедностью в России все последние годы неуклонно улучшается. Исследования показали: за 11 лет число бедных в России сократилось больше чем в три раза: в 2014 г. доля населения, считающего свой уровень жизни неприемлемо низким, составила 11% против 37% в 2003 году», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте вуза.

Что касается других городов Сибири, вошедших в рейтинг, то самым богатым из них были признаны Иркутск и Новосибирск — они заняли девятое и десятое места с конца списка. На одиннадцатом месте с конца оказался Томск, примерно в середине рейтинга — Кемерово, Новокузнецк и Красноярск, а вот Омск занял 11-ю строчку сверху.

0  0
8.05.2018 14:30
- гость -

"-А это кто?
-Сироты.,."
Ильф и Петров "Двенадцать стульев"

0  0
8.05.2018 14:36
- гость -

Гордость края, народные избранники - им ли жить в нищете!

0  0
8.05.2018 14:50
- гость -

8.05.2018 14:36
Хотелось бы уточнить, какого народа избранники?

0  0
8.05.2018 15:08
- гость -


8.05.2018 14:50
- гость -

Того, кто на выборах голосовал за этих хлопцев и девчат - граждане РФ они!

0  0
8.05.2018 15:19
- гость -

8.05.2018 15:08
Вы верите этим выборам? Да в них и 20% избирателей не голосовало, хотя в нашей стране выборы, вообще, означают нечто другое, чем в иностранных государствах - это скорее назначение и переназначение, независимо от волеизъявления народа. Азияссс.

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