Чем богаты: сколько заработали алтайские депутаты и чем они владеют

Продолжаем серию публикаций о доходах депутатов Алтайского краевого Заксобрания. За год поменялось немногое: большинство депутатов стали зарабатывать больше, а недвижимость и транспорт примерно на том же уровне.

Так, самым богатым депутатом стал единоросс Дмитрий Аганов (в прошлом он был депутатом Барнаульской гордумы от "Справедливой России"). В 2017 году бизнесмен заработал чуть более 98 млн рублей, увеличив свой годовой доход почти в два раза. В топе обеспеченных народных избранников также единоросс Сергей Лямин, который в 2016 году задекларировал 62 тысячи рублей, а в 2017 году уже 35 миллионов.

Значительно доходы выросли у Валерия Гуминского: в 2016 году он заработал 1,1 млн рублей, в 2017-м в 13 раз больше — 14,3 млн рублей. Справедливоросс Владислав Вакаев задекларировал доход в 4,6 млн рублей. Годом ранее всего 288 тысяч. Судя по опубликованной информации, его резко возросший доход можно объяснить продажей квартиры.

Юрий Кайро (ЕР) заработал 8 млн 768 тыс. рублей, увеличив доход за год в два раза. В два раза выросли доходы у Андрея Осипова (ЕР) (до 4,2 млн рублей) и Николая Бушкова (ЕР) (5,3 млн рублей). Также подросли доходы у Александра Лазарева, Сергея Сивца, Александра Романенко, Ивана Мордовина, Юрия Астанчика, Максима Талдыкина, Александра Балушкина, Людмилы Сусловой.

Сократились доходы у "бензинового" бизнесмена Юрия Матвейко (ЕР): с 42,7 млн рублей в 2016 году до 8,6 млн рублей в 2017-м. В два раза меньше заработал Всеволод Кондратьев (ЕР) — 5 млн 441 тыс. рублей. Доходы либерал-демократа Владимира Семенова сократились с 3,8 млн в 2016 году до 816 тысяч рублей в 2017 году.

В пять раз меньше в сравнении с позапрошлым годом заработал руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России, единоросс Борис Трофимов (было 2,3 млн, стало 443 тысячи). Сократились доходы у Александра Молотова.

Меньше всех в 2017 году заработал коммунист Андрей Сартаков — 317 тысяч рублей.

Что касается жен и мужей, то больше всех в семейную копилку принесла жена Юрия Матвейко (37,7 млн рублей). Супруга Осипова задекларировала 4,6 млн рублей, супруг Ирины Тепловой — 8,7 млн рублей. Несовершеннолетний сын единоросса Александра Балушкина заработал 1,7 млн рублей.

Супруга Анатолия Вытоптова заработала за год лишь 49 тысяч рублей, жена Алексея Кривенко — 60 тысяч, супруга Олега Кравченко — 7 тысяч рублей. Меньше всех задекларировала жена коммуниста Юрия Астанчика — всего 3 рубля.

Несколько квартир или домов есть у Дмитрия Аганова, Анатолия Вытоптова, четы Осиповых, Сергея Сивца, Сергея Бенслера, Игоря Пляко, Александра Демина, Владимира Попова. 10 небольших жилых домов и шесть квартир записано на Александра Траутвейна (вероятно, использует в коммерческих целях).

Ряд депутатов продолжают владеть большими и не очень земельными участками. По несколько участков есть у Аганова, Гуминского, Кондратьева, Сергея Серова, Ирины Тепловой и ее мужа, Альберта Лунева, Попова. А Александр Траутвейн имеет 14 крупных земельных участков, несколько он купил в 2017 году.

Нежилой недвижимостью владеют Аганов, Гуминский, Вытоптов, Кондратьев. У Лунева есть также топливно-заправочный пункт, производственно-складское здание пристроя, два склада и здание пристроя автобусного цеха. А Гуминский все так же владеет линией электроснабжения. У Александра Демина есть здание станции техобслуживания, здание мини-комплекса.

О том, кто какими автомобилями владеет, читайте в материале портала Amic.ru "Сколько Lexus и BMW есть у депутатов Алтайского края".

Итак, доходы депутатов: