Фото: Amic.ru
Проверку начала Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура после того, как на портале Amic.ru вышла информация о том, что в окрестностях села Фирсово были обнаружены трупы телят, сброшенных в яму.
"По предварительной информации, в нарушение ветеринарно-санитарных требований неустановленное лицо в зимний период разместило биологические отходы, представленные трупами сельскохозяйственных животных, в земляной яме на расстоянии около 15 км от с. Фирсово по направлению в с. Бобровка", — говорится в сообщении краевого надзорного ведомства.
В прокуратуре добавляют, что к указанным биологическим останкам не исключен доступ собак, птиц и иных животных, а это чревато вспышкой опасных заболеваний, в том числе общих для людей и животных.
В прокуратуре подчеркивают, что биологические отходы будут убраны и утилизированы, а место размещения отходов подвергнется обработке специальными препаратами.
Напомним, что об обнаружении трупов телят порталу Amic.ru сообщила местная жительница 6 мая.
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