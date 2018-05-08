Если вы не планируете выбираться на основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, или по каким-то причинам не сможете это сделать, мы советуем вам познакомиться с программой мероприятий, которые пройдут 9 мая в том или ином районе города.
Центральный район
Жителей Центрального района ждут в местном парке культуры и отдыха, который находится по адресу: Социалистический, 11. Здесь в 14:00 начнется праздничная программа "Победный Май".
А на улице Мало-Тобольской с 13:00 до 16:00 можно будет посетить выставку работ юных художников, посвятивших свои работы войне. В экспозицию вошли картины учащихся Барнаульской детской школы искусств №1 "Победителям – слава!", ребята размышляют о годах Великой Отечественной войны и подвиге народа. Кроме того, все желающие смогут стать участниками мастер-классов по боди-арту "Символика Победы" и по рисованию "Рисуем свой город в деталях". Посетителей площадки научат изображать архитектуру исторических памятников, расположенных на улице Мало-Тобольской.
Железнодорожный район
В 9:30 заработают площадки Железнодорожного района. Так, у ККРК "Мир" начнется программа "Восславим памятью Великую Победу", а на проспекте Социалистическом у АлтГПА — "Победу славит поколенье". Программу "Пишем о войне" можно посетить у института "Алтайагропромпроект", а "Встретимся, вспомним" – на площадке у магазина "Мюзик Лайн".
Октябрьский район
Парк "Октябрьский" (Комсомольский, 128) в 14:00 порадует гостей праздником "Ликуй, Победная весна!". А на площадке по проспекту Ленина, 152 в 19:00 начнется концерт "Была война, была Победа", здесь же в 22:00 прогремит фейерверк.
Индустриальный район
А если вы живете в Индустриальном районе, вам лежит дорога в парк отдыха и развлечений "Лесная сказка" (Энтузиастов, 10а). Концерт "Спасибо деду за Победу" начнется здесь в 13:00. В 22:00 жители Сулимы смогут посмотреть салют.
Кроме того, напомним, что 9 мая в музкомедии в 15:00 можно будет увидеть премьерный спектакль "А зори здесь тихие…" (12+). А в 16:00 в кинотеатре "Премьера" покажут известную картину "Горячий снег".
Комментарии
А на Ленинский(промышленный) район города денег не нашлось?
Всю жизнь Ленинский район был спальным, а не промышленным.