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Постпреды 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят 8 мая дополнительные санкции в отношении РФ из-за проведения президентских выборов в Крыму. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованную на сайте Совета ЕС повестку дня предстоящей встречи послов (Coreper).
Coreper рассмотрит включение новых позиций в список антироссийских ограничительных мер в связи с проведением выборов президента РФ на территории Крыма и Севастополя, подчеркивается в повестке.
В том случае, если послы стран ЕС согласуют введение новых антироссийских санкций, это решение потом должен официально и единогласно одобрить Совет ЕС.
Агентство подчеркивает, что сейчас в отношении РФ действует несколько пакетов санкций Евросоюза: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.
Комментарии
Крым ваш?
Эк их из-за несостоявшихся американских баз в Крыму колбасит.
Неужели пара отремонтированных школьных туалетов в Севастополе вполне могли стать американскими военными базами?