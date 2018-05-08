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Цены на сжиженный газ не будут увеличены в Алтайском крае с 1 июля 2018 года, когда на многие ресурсы традиционно вырастают тарифы.
О сохранении цен на сжиженный газ сообщили в региональном управлении по государственному регулированию цен и тарифов.
"Согласно решению управления по тарифам от 3.05.2018 №55 цена на сжиженный газ для населения в 2018 году не изменится и сохранится на уровне цен 2017 года", — подчеркивают в ведомстве.
В управлении добавляют, что розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, включает в себя оптовую цену на газ, эксплуатационные затраты и НДС.
Комментарии
А можно купить газ по ценам, установленных Украине?