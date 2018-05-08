8, 9 и 10 июня 2018 года в Барнауле состоится тренинг "Контекст". Автор тренинга — Владимир Герасичев, один из самых востребованных и известных тренеров в российском бизнес-сообществе.

"Контекст — это то, что вас окружает. То, как вы воспринимаете мир: смотрите на вещи и реагируете на события. На тренинге мы вместе описываем контекст вашей жизни, а затем создаем на его месте новый. Вы разбираетесь, что вам мешало раньше, и учитесь по-новому управлять своей жизнью", — говорит Владимир Герасичев.

Тренинг представляет собой трехдневную интенсивную программу, ориентированную на то, чтобы помочь участникам разобраться в себе и найти решения в трудных ситуациях.

За счет выверенной методики и особой атмосферы, созданной тренером, участники тренинга видят себя как бы со стороны. За короткий период дается понимание того, до чего с психологом пришлось бы двигаться от сессии к сессии. Организаторы заявляют, что тренинг дает возможность участникам перейти на новый уровень жизни, с обновленным контекстом открыть для себя новые перспективы.

Подробную информацию о тренинге можно получить по ссылке.

Тренинг проводят:

- Арсен Рябуха, бизнес-тренер, коуч. Лучший бизнес-тренер 2016 года премии "Эффективное бизнес-образование". В течение 15 лет ведет тренинги в BR, соавтор тренинга "Контекст". Один из самых востребованных и эффективных бизнес-тренеров в России. У Арсена огромный опыт работы с топ-менеджерами и владельцами компаний. Спортивный коуч-консультант Sport FM.

- Михаил Москотин, бизнес-тренер, коуч. Автор 8 программ по продажам, лидерству и мотивации. Имеет более 20 лет опыта личных продаж и 12 лет управленческого опыта. Среди клиентов – "Сбербанк России", сеть магазинов Sparta, радиостанция "Европа-Плюс", фитнес-клубы: "Колизей", "Алекс Фитнес", "Стиль жи", рестораны: "Санта Барбара", "Живаго" и другие.