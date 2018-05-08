25 мая в Алтайском краевом суде пройдет заседание по апелляции на приговор Сергею Чижову — бывшему директору барнаульских кредитных потребительских кооперативов "Движение в поддержку армии". Ранее 66-летнего Чижова осудили на 11 лет за мошенничество.
Его признали виновным в многомиллионных хищениях у пайщиков. Помимо длительного срока в колонии общего режима, Чижову присудили штраф в 1 млн рублей. Дело рассматривал судья Владимир Сенченков.
Процесс длился с октября 2015-го по январь 2018 года, за это время у обвиняемого сменилось несколько адвокатов. Всего прошло более 120 заседаний, чтение приговора заняло 10 заседаний: вердикт провозглашали с 28 декабря 2017-го по 22 января 2018 года.
В 2003 году Чижов создал и возглавил в Барнауле кредитный потребительский кооператив граждан "Движение в поддержку армии", а в 2007 году – одноименный кредитный потребительский кооператив.
С целью привлечения пайщиков он активно рекламировал кооператив в СМИ. При этом говорить о надежности размещения средств под высокий процент не приходится, так как резервный фонд для покрытия долгов по обязательствам даже не создавался.
Деньги похищались у граждан по принципу "финансовой пирамиды", когда проценты по вкладам гасились за счет поступления средств от новых клиентов. В результате 219 вкладчиков не смогли получить назад свои сбережения в полном объеме. В общей сложности им был причинен ущерб на сумму более 30 млн рублей.
Интересно, что в числе клиентов г-на Чижова были и барнаульские коммунисты. Партийцы собирали деньги на памятник Сталину в краевом центре.
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