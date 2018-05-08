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Двое молодых людей, один из которых работает поваром в ресторане, а второй диджеем, находясь в машине Toyota Celica, стали участниками столкновения указанного автомобиля с торговым центром "Рублев" в Иркутске. Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария произошла минувшей ночью.
"По предварительной информации, 25-летний житель областного центра, работающий су-шефом одного из ресторанов города, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около двух часов ночи не справился с управлением и врезался в фасад здания торгового центра, расположенного не пересечении улиц Дзержинского и Чехова. Сразу после инцидента вероятный виновник случившегося и находящийся на пассажирском сиденье 27-летний диджей предприняли попытку уйти от ответственности, однако их действия были своевременно пресечены охранниками и сотрудниками полиции", — комментируют в правоохранительном ведомстве.
После составления административных материалов водитель и его пассажир были помещены в спецприемник. Любопытно, что в действиях водителя усматривается сразу четыре правонарушения: отказ от прохождения медосвидетельствования, оставление места ДТП, отсутствие страхового полиса, а также наличие тонировки, не соответствующей требованиям законодательства.
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