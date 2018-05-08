Фото: barnaul.org
Власти Барнаула уточнили судьбу полюбившейся горожанам скульптуры мамонтенка, которую перенесли в 2017 году в сквер "Химиков" из центра краевой столицы — эта конструкция будет демонтирована.
Напомним, накануне горожане в социальных сетях сообщили о разрушении скульптуры.
"Скульптура "Мамонтенок", которую в 2017 году перевезли в сквер "Химиков", стала разрушаться от времени. Это могло быть небезопасно для детей, приходящих на детскую площадку, поэтому администрация Октябрьского района приняла решение о демонтаже и утилизации малой архитектурной формы", — информирует пресс-центр городской администрации.
В мэрии добавляют, что скульптура состояла из арматурного каркаса и бетона и не имела архитектурной ценности.
Напомним, мамонтенок стоял в сквере в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной. Однако затем эту зеленую зону реконструировали, а на месте мамонтенка поставили большую вазу. В итоге скульптура животного "перекочевала" в сквер "Химиков".
Комментарии
то есть мамонтенок пошел следом за жеребенком ...
Хороший был мамонтенок, дети и взрослые с ним с удовольствием фотографировались, да и в центре города он был "под присмотром". Зачем было переносить?
Зачем было переносить?
известно зачем - ради освоения
скульптура не представляла архитектурной ценности
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Очень сомнительные ценности у вас.
Зато страшнючие 3 поросёнка на Георгиева архитектурная ценность. Мамонтёнок был очень даже милый.
Мамонт откровенно страшный был.
дождь и ветер в одночасье уничтожили скульптуру...
а уже вандалов успели обвинить
Интересна цена вопроса стоимость Мамонтенка . и его установка ,Кто то же его изготовил .
Путинского лосёнка изваяют
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