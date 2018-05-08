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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, несмотря на свои титулы, может добиться еще больших успехов. Так считает ее новый тренер канадец Брайан Орсер, пишет ТАСС, ссылаясь на Icenetwork.

Напомним, накануне россиянка объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе. Также Медведева сообщила о переезде в Канаду для работы под руководством Орсера.

По словам 56-летнего тренера, "Медведева собирается переосмыслить себя. Несмотря на все ее титулы, я чувствую, что это только вершина айсберга, она может сделать еще больше".

Также он отметил, что его удивили СМС-сообщения от фигуристки с просьбой стать ее тренером, которые он получил 2 апреля. 22 апреля Орсер встретился с фигуристкой и ее мамой в Сеуле.

"Она заявила мне, что хочет перемен, не объяснив, почему. Но я сразу проникся уважением к ней, потому что она сообщила, что не может сказать ничего плохого о текущей ситуации с тренером", — добавил специалист.

Орсер рассказал, что Медведева хочет приехать с матерью в Торонто в конце июня. По его словам, россиянке нужно время для реабилитации после травмы ноги и проблем со спиной, но он ожидает, что спортсменка будет готова к серии Challenger в начале осени и к серии Гран-при. Он сказал фигуристке, что ей нужна программа, "в которой она будет физически чувствовать себя комфортно", добавив, что если она приедет в Канаду и несколько недель не будет тренироваться, "это будет нормально".

Тренер отметил, что уже обсуждал с россиянкой программы на будущий сезон. Он отметил, что самым главным является то, чтобы фигуристка имело право голоса в своем катании. "Мы обсуждали музыку, то направление, в котором мы хотим двигаться. Она сказала, что у нее никогда не было такой роскоши раньше, она говорила мне, что это выглядело так: "Вот как ты будешь кататься, это твои вращения, это порядок твоих элементов", — поделился он.

Орсер добавил, что Медведева выразила желание выиграть Олимпийские игры 2022 года. Он пообещал держать это в уме, подчеркнув, что это не значит, что спортсменке необходимо побеждать каждый чемпионат. "Я думаю, что это важный посыл каждому о ее цели", — отметил Орсер.

По словам тренера, у Медведевой сильный характер. Также подчеркивается, что он ни разу не работал с российскими фигуристами. "Это будет нелегко. Тренеры из группы Тутберидзе знают ее лучше, чем я, нам просто нужно много общаться", — заключил Орсер, добавив, что россиянка будет работать с хореографом Дэвидом Уилсоном.