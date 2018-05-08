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Май в Алтайском крае отметился очень большим количеством осадков — месячная норма выпала только в первые шесть дней последнего месяца весны.
"В период с 4 по 6 мая по бассейну Верхней Оби периодически выпадали осадки, локально сильные осадки. По этой причине на реках наблюдались колебания уровней. За первые 6 дней месяца по территории Алтайского края выпало около и более месячной нормы осадков (по Республике Алтай — около декадной нормы)", — сообщили в краевом Минприроды.
Вместе с тем следует отметить, что температуры в регионе в эти дни были на 2-5 градусов ниже климатической нормы.
Напомним, что, согласно данным регионального Гидрометцентра, потепление должно прийти в Алтайский край в конце текущей недели.
Из прогноза синоптиков следует, что уже 11 мая должна установиться теплая погода без осадков.
Комментарии
лишь бы лето таким не оказалось....