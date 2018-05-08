Фото: chinadigitaltimes.net
Суд в городе Тяньцзинь (Китай) приговорил к пожизненному сроку бывшего члена политбюро ЦК Компартии Китая и секретаря парткома города Чунцина Сунь Чжэнцая. Об этом пишет РБК, ссылаясь на канал CNN.
54-летний чиновник признан виновным в коррупции и получении взяток, которые он брал с использованием служебного положения. Следствие установило, что в 2002-2017 годах Чжэнцай получал взятки, общая сумма которых составила 27 миллионов долларов (как наличными, так и имуществом). Чиновник признал свою вину и раскаялся, заявив, что не будет обжаловать приговор.
Местные СМИ подчеркивают, что Чжэнцая рассматривали как преемника действующего председателя КНР Си Цзиньпина.
Издание пишет, что в октябре прошлого года стало известно, что с 2013 года китайские власти наказали порядка 1,34 миллиона чиновников, которые были уличены в коррупции. Согласно данным центральной комиссии Компартии Китая, из них 648 тысяч являются выходцами из деревень и сел, чьи преступления относятся к мелкой коррупции. Всего проверки проходили в 155 тысячах партийных организаций (около 95% всех структур партии).
Комментарии
с 2013 года китайские власти наказали порядка 1,34 миллиона чиновников
-------------
Не удивительно, что Китай развивается, а Россия загибается.
И ведь отмазка, если всех посадить, то кто работать будет, там не работает.
щенок! брал 1.7 ляма в год- уровень мэра мухосранска! улюкаев и хорошавин корчатся от смеха под шконкой, а васильеву с генералом табуреткиным разорвало со смеху
У нашего президента тоже, пожизненный..
повелитель уточек и кроссовок командир вообще удавится на осине от зависти, узнав, что есть еще в мире такие честные люди.