Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Фонд социальных проектов депутата Думы Барнаула Александра Локтева совместно с комитетом по образованию города подвел итоги второго детского конкурса "Победители", приуроченного к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в нем необходимо было с 5 по 25 апреля предоставить рисунок, соответствующий тематике конкурса, а также стенгазету. Причем принимались как индивидуальные, так и групповые работы.

Практически все детские сады и школы краевой столицы предоставили работы детей. Из 200 рисунков и стенгазет было выбрано 30 самых лучших. Награждение победителей прошло 7 мая в музее "Город".

Председатель фонда социальных проектов Александр Локтев обратился к детям и их родителям со словами благодарности за участие в конкурсе "Победители". Как подчеркнул Александр Локтев, такие мероприятия помогают воспитывать не просто уважение к ветеранам, а гордость за прошлое нашей страны.

"Все мероприятия, посвященные 9 мая, очень важны, поэтому второй год в рамках фонда мы развиваем проект "Победители". Дети разных возрастных групп делают интересные рисунки и стенгазеты на тему Великой Отечественной войны. Дети стали более активными и делают просто замечательные работы. Было сложно выбрать первые места, поэтому обратились за помощью к профессиональному сообществу — представителям детского творческого центра. В итоге где-то у нас даже есть два первых места", — отметил Александр Локтев.

Говоря о перспективах конкурса, председатель фонда выразил желание наградить больше участников в следующем году, учитывая возросший к нему интерес. Также Александр Локтев считает, что для разнообразия можно ввести новые номинации. В любом случае проведение конкурса "Победители" будет продолжено и в следующие годы.

В этом году авторы лучших работ получили от фонда Александра Локтева дипломы, лимонады "Барнаульского пивоваренного завода", а также подарочные сертификаты в "Читай-город".

Пятилетняя Настя Сапкина поблагодарила организаторов за конкурс и сообщила, что на свой подарок она купит очень много карандашей и альбомов для рисования. Девочка призналась, что рисунок, который победил в этом году, — результат совместного творчества всей семьи.

"Папа помогал рисовать самолетики, сестра Алена приносила мне краски и карандаши, а мама оформляла сам фон. Было очень приятно участвовать в конкурсе", — сказала Настя.

Работы победителей будут размещены на официальном сайте Фонда социальных проектов Александра Локтева. После вручения подарков все дети посетили бесплатную экскурсию по музею "Город".