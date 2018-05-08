Прокурор Алтайского края Яков Хорошев в 2017 году заработал 3,181 млн рублей. Это почти на 400 тысяч меньше, чем было по итогам 2016 года. Декларация размещена на сайте регионального надзорного ведомства.

Жена краевого прокурора задекларировала 353,8 тыс. рублей (ранее было 542 тысячи рублей). В пользовании у супругов находится квартира (127,6 кв. м). Еще одна жилплощадь (67,6 кв. м) принадлежит обоим супругам. Кроме того, в собственности у г-на Хорошева числится автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и гараж (25,7 кв. м).

Первый зампрокурора Алтайского края Александр Фомин указал доход в 2,564 (в 2016 году — 2,427 млн рублей). Его супруга заработала 1,016 млн рублей (было 1,876 млн рублей). В собственности у г-на Фомина есть квартира (86 кв. м) и гаражный бокс (20,4 кв. м), а у жены – квартира площадью 43,2 кв. м. Квартира Фомина находится в пользовании у двух несовершеннолетних детей и супруги, еще одна жилплощадь (52,2 кв. м) — в пользовании только у дочери. Передвигается первый заместитель Якова Хорошева на Nissan X-Trail, его супруга — на Nissan Juke.

Зампрокурора Алтайского края Сергей Голиков задекларировал 2,631 млн рублей (в 2016 году – 2,533 млн рублей). Супруга г-на Голикова отчиталась о 366,2 тыс. рублей (было 267 тысяч рублей). Представитель надзорного ведомства имеет две квартиры на праве собственности (43,1 кв. м и 63, 1 кв. м). Еще одна жилплощадь (62,1 кв. м) записана на Сергея Голикова вместе с женой. Кроме того, прокурор владеет земельным участком (1540 кв. м) и Mitsubishi Outlander.

Еще один зампрокурора, Дмитрий Губанов, заработал в прошлом году 3,501 млн рублей (в 2016 году было 2,067 млн рублей), его супруга — 2,467 млн рублей (было 1,023 млн рублей). Г-н Губанов располагает двумя квартирами, одной единолично (44,6 кв. м). Другая жилплощадь (56,5 кв. м) принадлежит сотруднику ведомства вместе с супругой. Еще одна квартира в 98,3 кв. м — совместная собственность Губанова (¾ доли) и одного из трех его сыновей (¼ доли). Кстати, несовершеннолетний юноша в 2017 году заработал 923,3 тысячи рублей. Кроме того, у прокурора есть в пользовании земельный участок (1115 кв. м). Дмитрий Губанов также владеет гаражным боксом (25,1 кв. м) и автомобилем Mitsubishi Pajero IV.

Наконец, зампрокурора Алтайского края Петр Новиков задекларировал 2,483 млн рублей, его супруга — 85,2 тысячи рублей. В собственности у г-на Новикова находится земельный участок (1120 кв. м) и жилой дом (292 кв. м), а также ½ доли в квартире площадью 40,9 кв. м. Передвигается Новиков на Toyota Land Cruiser 200.