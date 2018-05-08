Фото: "Местное время"
Статую святого Ильи Муромца Печерского установили в Рубцовске в понедельник, 7 мая. Об этом пишет "Алтайская правда" со ссылкой на "Местное время".
Скульптуру изготовили по инициативе семьи предпринимателей Евдокименко. Идею создания статуи благословил епископ Рубцовский и Алейский Роман.
"Илия Муромец Печерский был защитником России, теперь он – защитник и нашего города. Образ выполнен правильно, по православному канону: монашеское одеяние и меч воина", – цитирует издание его слова.
Статуя установлена на перекрестке проспект Ленина — переулок Улежникова, рядом с автовокзалом.
Создатели скульптуры — мастера из Павловска Владимир и Ирина Поваренкины, а также Надежда Миллер. К ее созданию приступили осенью 2017 года. Статуя выполнена из бетона, сделана имитация под гранит.
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