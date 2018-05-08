Фото: 66.мвд.рф

Службу в усиленном режиме будут нести правоохранители в Алтайском крае 9 мая — правопорядок в этот день будут обеспечивать более 3500 полицейских.

"В охране общественного порядка будет задействовано более 3500 сотрудников органов внутренних дел, около 250 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, более 1000 народных дружинников, около 250 сотрудников Росгвардии, а также представители казачества и частных охранных организаций", — сообщили в региональном главке МВД России.

Отметим, что в праздничный день в Барнауле, а также других городах и районах края будет проведено около тысячи мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Жителей и гостей Алтайского края просят быть внимательными, а в случае появления подозрительных граждан либо обнаружения бесхозных вещей и пакетов – не предпринимать никаких самостоятельных мер, а немедленно сообщить об этом в полицию.