Популярное у дальнобойщиков барнаульское кафе "У Григорича", находящееся на Змеиногорском тракте, будет демонтировано в 2019 году. Об этом сказано на сайте Упрдор "Алтай".
Сносом кафе займется сам собственник "Григорича". Рядом владелец намерен построить трехэтажный многофункциональный комплекс. Здание "Григорича" будет полностью демонтировано к началу дорожных работ на шоссе "Ленточный бор". Его расширят до четырех полос движения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Новый комплекс на Змеиногорском будут вводить в эксплуатацию поэтажно, в первую очередь для автомобилистов откроют предприятие общественного питания, в дальнейшем появятся гостиничные номера и автосервис.
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Ранее специальная комиссия проверила дорожный сервис на федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Ситуация меняется к лучшему, отмечают эксперты, однако замечания по-прежнему есть. Всего было проинспектировано 47 объектов дорожного сервиса, расположенных на всей протяженности трассы (321 км).
"Инфраструктура здесь не так развита, как на "Чуйском тракте", тем не менее есть достойные предприятия, – отметил замначальника ФКУ Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский. – Нам важно, чтобы они не только оказывали услуги на высоком уровне и надлежащего качества, но и развивались в сторону многофункциональности".
Комментарии
Арарат снесли уже несколько лет, а обещанной развязки нет, и все хорошо и никто не виноват...
Много лет не строили развязку - мешал "Арарат". Сколько нет "Арарата", где развязка?