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Около 3500 участников соберет в Барнауле IX международный детско-юношеский фестиваль единоборств "Детям планеты – мир без наркотиков" и IV олимпиада боевых искусств "Сибирь – Азия".
Как сообщает "Алтайский спорт", в состязаниях примут участие около 3500 спортсменов из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Японии, Абхазии, ДНР. Специальный гость – президент всемирной федерации косики каратэ, многократный чемпион мира, обладатель 8-го дана Масамитсу Кудака (Япония).
Эти масштабные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию общества "Динамо" и 300-летию российской полиции, пройдут с 11 по 13 мая в Барнауле. Под крышей Дворца зрелищ и спорта им. Г.С. Титова в первый день одновременно будут задействованы 7 площадок, во второй день – 10, в третий день – 9.
Всего будет представлено 16 видов единоборств: каратэ WKF, спортивное контактное каратэ, тхэквондо ITF, восточное боевое единоборство (кобудо), восточное боевое единоборство (сётокан), рукопашный бой, кунг-фу, киокусинкай, панкратион, всестилевое каратэ (ограниченный контакт), всестилевое каратэ (полный контакт), каратэ SKIF, кикбоксинг фулл-контакт, кикбоксинг лайт-контакт, универсальный бой, смешанное единоборство ОСЕ.
Комментарии
А если дети жили без наркотиков, то научит, как жить с ними