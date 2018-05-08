Алтайской КПРФ предстоит переизбрать руководителя

10 июня 2018 года в Барнауле пройдет очередная отчетно-выборная конференция КПРФ. Главное в повестке — переизбрание руководителя. Об этом порталу Amic.ru сообщила персек краевого отделения партии Мария Прусакова.

Имена кандидатов на этот пост, кроме своего, Мария Прусакова не назвала. Она уточнила, что пока идет обсуждение в местных отделениях, которые и предложат своих кандидатов. Будет учитываться и рекомендация кадровой комиссии Центрального комитета партии. Глава алтайских коммунистов подчеркнула, все решения будут приниматься коллегиально.

Судя по всему, именно Мария Прусакова и будет избрана на новый срок.

Также на конференции будет переизбран краевой комитет.

Напомним, Мария Прусакова была избрана первым секретарем алтайского краевого комитета КПРФ в мае 2016 года. Сейчас ей 34 года.