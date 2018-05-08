Фото: "Россия 1"
Уроженец Барнаула Роман Антошкин, служащий в Президентском полку, попал в кадры трансляции инаугурации Владимира Путина. Об этом пишет "Катунь 24".
Прямую трансляцию с торжественной церемонии вел канал "Россия 1". В один из моментов было видно поднимающегося по ступенькам в Кремле и стоящего барнаульца.
Ранее пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что на церемонии инаугурации присутствовало трое военнослужащих из Алтайского края.
Напомним, в понедельник, 7 мая, в Москве прошла инаугурация Путина. Он в четвертый раз вступил в должность президента на новый шестилетний срок.
Комментарии
Радость то для Барнаула какая !
Вот это НОВОСТЬ!!!!!!!!!
В президенты Антошкина!
Это же надо ещё найти такого паренька в Алтайском крае, который держа в руках оружие (ещё и со штыком) будет спокойно стоять, когда мимо проходит...
Представляете как СамеЗнаетеКому в этот момент страшно было??? И не подал даже виду.... Смелый человек руководит Россией
Не, ну парень очевидно знает, что край по уровню жизни на последних местах в России, но как правило связи нищеты с вождем мы не видим. Обама и пресловутые либералы виноваты...
Солдатиков бромом накормили штоб ничё не подымалось - тока шея поворачивалась.
Коменты из психушки? Все однояйцевые плоскостопы отписались?