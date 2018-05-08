Фото: "Россия 1"

Уроженец Барнаула Роман Антошкин, служащий в Президентском полку, попал в кадры трансляции инаугурации Владимира Путина. Об этом пишет "Катунь 24".

Прямую трансляцию с торжественной церемонии вел канал "Россия 1". В один из моментов было видно поднимающегося по ступенькам в Кремле и стоящего барнаульца.

Ранее пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что на церемонии инаугурации присутствовало трое военнослужащих из Алтайского края.

Напомним, в понедельник, 7 мая, в Москве прошла инаугурация Путина. Он в четвертый раз вступил в должность президента на новый шестилетний срок.