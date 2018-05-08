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Суд в Барнауле вынес приговор в отношении водителя автобуса, допустившего наезд на девочку и причинившего ребенку тяжкий вред здоровью, сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточняют, что шофер при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и допустил наезд на ребенка, в результате чего девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом левой ключицы и ушиб почек.

Также уточняется, что с 2015 по 2017 год водитель девять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения — не уступал дорогу пешеходам, проезжал на запрещающий сигнал светофора, разговаривал по телефону за рулем, не пропускал автомобили, имеющие приоритет.

На суде мужчина признал вину, но от дачи показаний отказался. В итоге его приговорили к ограничению свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.