Благотворительные организации всегда вызывают много вопросов: что за люди этим занимаются, кому они помогают и куда направляют собранные средства. Для того, чтобы разобраться в этом, корреспонденты Amic.ru провели один день с фондом "Облака".

Кому нужна помощь?

Фонд "Облака" занял довольно серьезную нишу — здесь помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, уже четыре года.

В фонде кипит работа: постоянно кто-то приходит на прием, коридор заполнен вещами для нуждающихся, в одной комнате собраны продукты. Нас встречает директор "Облаков" Джамиля Семененко. Благотворительностью она занимается давно. Начинала еще волонтером в организации "Доброе сердце", а после самостоятельно открыла фонд. Это непростое решение она приняла после того, как в 2014 году помогала людям, пострадавшим от наводнения.

Когда ее фонд заработал, многие нуждающиеся семьи обратились уже к ней напрямую, так как знали — она сможет решить их проблему оперативно.

"Мы начали тесно сотрудничать с городской соцзащитой, с кризисным центром, нас стали советовать людям. Стали обращаться из приюта "Солнышко", Детского туберкулезного санатория и многих других. Также мы распространяем листовки, любой может зайти на сайт и распечатать ее, а после передать нуждающемуся человеку, которого он встретит. Плюс мы принимаем участие в различных круглых столах, форумах, встречах НКО. О нас узнали другие центры, взяли координаты, увидели перечень услуг, которые мы предоставляем, и стали отправлять к нам женщин из деревень", — объясняет Джамиля.

Так число семей под опекой фонда росло, и сейчас количество нуждающихся достигло 300.

В день в "Облака" за помощью обращается около 12 семей. Кому-то требуются продукты, кому-то вещи, кому-то юридическая или психологическая помощь. С женщинами работают высококвалифицированные специалисты, помогая им разобраться в тех или иных проблемах, оформить субсидии или даже защитить их интересы в суде.

Сюда за помощью приходят семьи, часто одинокие мамы, которые иногда находятся просто в отчаянном положении. Им нечем кормить и лечить детей или практически негде жить.

Помочь этим мамам некому — родных и близких нет. Многие из них — воспитанницы детских домов, дети из семей алкоголиков, наркоманов. У них никогда не было перед глазами правильного примера. А сделать самим верный выбор было сложно из-за отсутствия опыта, которым обычно делятся с детьми родители.

"Чаще всего эти женщины малограмотные и без определенной специальности. Шансов утроиться на хорошую работу у них крайне мало, а если на руках ребенок додетсадовского возраста, то их вообще нет, так как часто малыша им оставить не с кем. Они оказываются в очень плачевном положении. Если эту ситуацию не удается решить, то спустя короткое время дети оказываются в приюте, а что происходит с матерью, я даже представить боюсь", — рассказывает директор благотворительного фонда "Облака" Джамиля Семененко.

Помощь здесь оказывают и деткам. С ними занимаются профессиональные педагоги из числа волонтеров. Они помогают ребятам наверстывать упущенные в развитии пробелы.

Помогают в фонде и людям, которые оказались на улице. Для их поддержки в "Облаках" существует специальная программа "Уйти с улицы". Каждое воскресенье волонтеры готовят для бездомных горячую пищу, теплую одежду, лекарства и раздают ее на Новом рынке. А еще оказывают помощь. Иногда она невероятно простая и незначительная: дать человеку чистую одежду, листовку с телефоном приюта, простой мобильный телефон и газету с объявлениями о работе — и вот его жизнь поменялась кардинально.

Волонтеры фонда "Облака" также отправляют вещи в детские дома и пункты социальной защиты районов края.

Помощь в режиме нон-стоп

Несмотря на то, что у фонда есть четко определенное рабочее время, помощь подопечным и нуждающимся оказывается семь дней в неделю, разве что с перерывом на сон. В выходные, да и в любое свободное время, большая команда волонтеров фонда помогает подопечным семьям, доставляет им необходимые вещи или забирает вещи у дарителей.

Рабочий день в "Облаках" начинается в 9:00 и заканчивается в 18:00. Сначала пришедшие за помощью обращаются в пункт приема семьи, где рассказывают о своих проблемах. Специалист все фиксирует, берет контакты и продумывает, какая помощь требуется.

"Мы обсуждаем с семьей, какая помощь нужна. Не всем требуются продукты и вещи, многим необходим юрист, психолог или логопед", — комментирует соцработник фонда Евгения Квасова.

Раньше Евгения была просто волонтером. Она курировала конкретную семью, помогала оформлять субсидии, разбираться с долгами, поддерживала, привозила вещи и продукты. Когда при фонде открылась вакансия социального работника, откликнулась на нее сразу, так как уже поняла, что это именно то, что ей нужно.

Если семье необходимы вещи, то их подбирают из числа тех, что приносят неравнодушные горожане каждый день. Вещи эти в хорошем состоянии, многие даже новые. Их приносят в сортировочный пункт фонда, где один из сотрудников бережно и аккуратно раскладывает их по размерам, чтобы в случае необходимости оперативно помочь.

Сейчас в "Облаках" вводят программу продуктовых карточек. Они должны помочь мамам в первые месяцы после выхода из кризисного состояния. По карточке женщина сможет получить сахар, масло, муку, крупы, макароны, мясо и многие другие продукты.

"Моя задача – не просто кормить женщин, а сделать так, чтобы они встали на ноги как можно скорее. Когда ты долго живешь по принципу, кто подаст, у тебя происходит деформация сознания. По образованию я врач-психотерапевт и понимаю это очень хорошо. Те семьи, которые к нам приходят, через год-два стопроцентно выходят из состояния нищеты", — поясняет директор фонда.

Но на этом работа фонда не заканчивается. Чтобы помочь женщинам научиться жить самостоятельно, в фонде открыта уникальная бесплатная программа "Школа жизни". Ее участницам оплачивают проезд в обе стороны, обучают навыкам владения компьютером, составлению резюме, проводят семинары по трудоустройству, учат шить и правильно распределять финансы. Цель курсов — добиться того, чтобы женщины вышли из кризисной ситуации, встали на ноги и обрели цель. Кабинет для учебы сняли на спонсорские средства, рядом находится Детский центр "Птица счастья", где женщины оставляют детей с няней.

Другое направление фонда — развитие благотворительности в Алтайском крае в целом. Джамиля проводит лекции, конференции, обучающие занятия, направленные на то, чтобы люди развивали свою социальную ответственность.

Над миссией фонда — делать жизнь людей лучше — работает огромная команда. Это не только штатные сотрудники, среди которых социальный работник, юрист, бухгалтер и многие другие, но и волонтеры, которые участвуют в проектах фонда просто из желания делать добро. От слаженной работы всей команды и ответственного подхода каждого из них зависит то, как много людей смогут получить необходимую им помощь.

А есть реальные истории помощи?

Таких историй десятки. Например, совсем недавно было вынесено решение суда в пользу одного из наших подопечных. Благодаря помощи юриста фонда Елизаветы Хазовой сироте, который обратился к нам за помощью, должны предоставить положенное ему жилье.

Кроме того, многие женщины, вышедшие из кризиса, сейчас сами помогают другим. Например, уроки кройки и шитья ведет одна из бывших подопечных фонда. Сейчас у нее есть работа и профессия, которой она обучает других.

"Мы еще внедряем систему наставничества, когда семья вышла из тяжелого положения, после этого она начала помогать другой семье, обратившейся в фонд. Это хороший показатель. Женщина видит, что у кого-то получилось, значит, и она сможет. Когда у вас долг за коммунальные услуги, муж потерял работу, а все мысли сконцентрированы лишь на том, чем кормить детей, вы не видите никаких других вариантов. Но вам на примере показывают, что выход есть", — заключает Семененко.

Пока мы общались с работниками "Облаков", на прием пришла пенсионерка Вера Корытина, которой здесь тоже помогли. Женщина рассказала, что судебные приставы арестовали ее счет и она осталась без денег. В соцзащите ей посоветовали обратиться в этот фонд.

"Я пришла получать пенсию, а ее нет. Возвращаюсь домой и говорю своей собачке: "Тихон, есть нечего". Он спрятался под диван и два дня не выходил. Я направилась в соцзащиту, а мне там рассказали про "Облака". Я пришла сюда, и мне начали сразу помогать. Собрали деньги на продукты, а юрист начала работу с судебными приставами. Я благодарна этому фонду, здесь очень добрые люди", — вспоминает пенсионерка.

Почему я должен помогать?

Работники фонда давно ответили для себя на этот вопрос. Они никому и ничего не должны, но закрывать глаза на чужое несчастье нельзя, учитывая, что многие их подопечные оказались в таких условиях, так как с рождения были многого лишены: родителей, образования, еды и прочего.

"Многие люди думают – вот зачем я буду кому-то помогать, почему я должен делиться своими деньгами с какой-то другой женщиной, которая понарожала детей и не может их прокормить? Мы, конечно, ничего никому не должны, но параллельно нашему благоустроенному миру есть другой. Понимаете, в Барнауле в радиусе 300 метров друг от друга стоят кризисный центр, приют "Солнышко" и детский дом, а вокруг живут люди, которые пьют, воруют, убивают — и это все в одном месте. Не получилось в кризисном центре, следующий шаг — приют, не вышло там — в детский дом. Люди, которые так живут, страдают, и то, что мы о них не знаем, не снимает с нас ответственности. С самого детства у них не было тех возможностей, которые были у нас с вами, хотя бы мамы, еды, школы. А если и была школа, то их оскорбляли и унижали из-за бедной одежды или из-за того, что они из детского дома. На таких детей сразу ставят клеймо: если ты девочка — то ты шлюха, если мальчик — вор, хотя тебе всего 12-13 лет. И я даже не преувеличиваю, я приуменьшаю. Я призываю читателей изучать наши программы на сайте, приходите к нам в фонд, у нас все время идет работа, нам не нужно заниматься постановкой", — говорит Джамиля Семененко.

На призыв директора "Облаков" уже откликнулись многие барнаульцы, которые объединяются в группы: кто-то посещает приюты, кто-то кормит бездомных, кто-то помогает семьям. Кроме того, свою лепту решили внести и несколько крупных компаний, среди них "Барнаульский купец", "Алтайская сказка", "Грильница", "Леруа Мерлен", "Декатлон".

"Мы встречаемся со многими крупными компаниями, которые стараются нам помочь. А наших частных доноров-благотворителей мы просим настроить автоплатеж — даже 50 рублей в месяц помогут нам развивать наши долгосрочные программы. Адресная помощь семье — это хорошо, но кроме продуктов и одежды женщины получают у нас помощь от специалистов, которым нужно платить, а такие пожертвования дадут нам возможность закрыть несколько ставок", — призывает руководитель фонда.

Помогать таким людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, просто необходимо. Отчаявшись, они опускают руки и просто не могут сами найти выход из сложившейся ситуации. В силах других людей поддержать их, направить по верному пути. И каждый может сделать для таких людей что-то важное!

Как принять участие?

Участие может принять любой желающий. Вы можете принести вещи, продукты, поддержать фонд материально, кроме того, поделиться какими-то знаниями, провести уроки, обучить подопечных женщин той или иной специальности.

Фонд "Облака" благодарит читателей Amic.ru, которые откликнулись и помогли нуждающимся. Среди них были молодой человек Максим, он помог приобрести коляску для ребенка с ДЦП, оплатив 30 процентов ее стоимости. Барнаулец Сергей Иванович передал деньги на покупку обуви для девочки Ульяны, а фонд, в свою очередь, поддержал семью малышки продуктами, подгузниками и пеленками.

Поддержать работу фонда и помочь детям вы можете одним из удобных вам способов:

- Сбербанк: 4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда)

- По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.

- Яндекс-кошелек: 410016197087867

- Qiwi кошелек: +79609612442

- Отправив SMS с телефона на короткий номер 3434, в сообщении нужно набрать кодовое слово Облака, затем пробел и сумму пожертвования. Например, "Облака 50", ""Облака 100" или "Облака 200"

- На расчетный счет фонда "ОБЛАКА": р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

- А также можно принести продукты, вещи, подгузники, лекарства по адресу: Барнаул, Максима Горького, 45, часы работы фонда: пн-пт с 9:00 до 18:00, суббота с 11:00 до 17:00.