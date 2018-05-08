Фото: кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Барнаульские кинотеатры вместе с российскими впервые в истории на один день откажутся от показа фильма. Речь идет о голливудском блокбастере студии Marvel "Мстители: война бесконечности", который сейчас бьет все рекорды по кассовым сборам. Только за первый уик-энд он собрал в России и СНГ 1,16 млрд рублей. Многие называют его одним из величайших проектов в истории кино. За 12 дней сборы ленты составили по всему миру 1,3 миллиарда долларов. 19-й по счету фильм вселенной Marvel 11 мая выходит в Китае, где потенциально может добыть еще 350 миллионов долларов.

В конце февраля в Министерстве культуры РФ прошла встреча представителей власти и кинопрокатчиков. Изначально самый ожидаемый фильм года должен был выйти в России только 11 мая. При этом во всем мире его премьеру назначили на 27 апреля. Это вызвало волну возмущения у зрителей и владельцев кинотеатра. Все дело в том, что министр культуры — господин Мединский — не хотел конкурентов в прокате для отечественной военной драмы "Танки", которая потерпела фиаско.

В итоге обе стороны заключили договор: "Мстители" получают прокатное удостоверение с 3 мая, но в День Победы показ фильма отменят. Вместо него будут транслировать новые отечественные фильмы: "Собибор", "Танки" "Движение вверх", "Лед", "Тренер" и ряд других. При этом другие зарубежные фильмы оставят в прокате и на День Победы. Это ленты "Рэмпейдж", "Тихое место" и "Остров собак".

Отметим, что барнаульцы также, судя по всему, до конца мая будут лишены возможности ходить в кинотеатр IMAX из-за закрытия ТРЦ "Арена". Таким образом, на самом большом экране за Уралом нельзя будет увидеть второго "Дэдпула" и спин-офф "Звездных войн" о Хане Соло.