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Мусором алтайского наукограда займется несостоявшийся депутат местной думы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Конкурс еще не завершен, но до финала дошел только один кандидат

Фото: kavpolit.ru

На днях будут подведены итоги конкурса по определению регионального оператора, который будет заниматься сбором, транспортировкой и утилизацией мусора в Бийске, Белокурихе и соседних районах.  Всего было подано две заявки: от ООО "Спецобслуживание — Центральное" и ООО "Уют плюс". Но вторую компанию из конкурса исключили за многочисленные неточности в документах. Итоги еще не подведены официально, но очевидно, что претендент на победу остался только один.

Руководителем ООО "Спецобслуживание — Центральное" является Алексей Щербатов. Кстати, в прошлом году он шел на выборы в Бийскую гордуму от партии "Единая Россия", но не прошел.

Комиссия установила, что заявка и все документы участника конкурса были составлены правильно.

А вот ко второй компании было много вопросов. По данным протоколов комиссии, ООО "Уют плюс", которое возглавляет Алексей Теплов, предоставило документы о покупке полигона, но он не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов. По закону там нельзя размещать отходы.

Также компания не предоставила копии приказов о принятии в штат сотрудников, копии трудовых книжек. В некоторых трудовых книжках содержится неточная информация.

А еще в расчетах стоимости услуг претендента по статусу региональный оператор была допущена ошибка.

Компанию сняли с конкурса. Так что до участия допущена только одна компания. Она, скорее всего, и станет победителем. "Спецобслуживание — Центральное" предложило цену исполнения трехлетнего контракта в 1 млрд 136 млн рублей. Снятая с конкурса "Уют плюс" предлагала 1 млрд 133 млн рублей.

Бийская зона включает Бийск, Белокуриху, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Целинный районы Алтайского края. Регоператору предстоит организовать работу мусороперегрузочных станций в селах Быстрый Исток, Ельцовка, Зональное, Красногорское, Советское, Солонешное, Солтон, мусоросортировку – в Бийске, селах Петропавловское, Смоленское, Целинное, Старобелокуриха, захоронение – на полигонах в поселке Заря, селах Смоленское и Петропавловское.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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