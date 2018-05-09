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Алтайский край отмечает День Победы: трансляция

, ИА "Амител"
Как проходит празднование 9 мая в Барнауле и других городах и районах края

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Россия отмечает сегодня 73-ю годовщину Великой Победы. Портал Amic.ru ведет трансляцию с праздничных площадок Барнаула и рассказывает о том, как отмечают 9 мая в других городах и районах Алтая. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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