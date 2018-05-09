Алтайский край отмечает День Победы: трансляция

Россия отмечает сегодня 73-ю годовщину Великой Победы. Портал Amic.ru ведет трансляцию с праздничных площадок Барнаула и рассказывает о том, как отмечают 9 мая в других городах и районах Алтая.

Лента 2018-05-09 09:43:47





Slava

2018-05-09 09:43:24

За днем победы наблюдает Дмитрий Нагиев

Slava

За днем победы наблюдает Дмитрий Нагиев 2018-05-09 09:43:23





Slava

2018-05-09 09:39:38





Slava

2018-05-09 09:39:38

Колонны бессмертного полка

Slava

Колонны бессмертного полка 2018-05-09 09:35:44





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:35:23





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:35:15





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:35:12





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:35:12





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:35:12





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:35:09





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:34:49

На площади передд вокзалом работает выставка ретроавтомобилей

Оксана Бассауэр

На площади передд вокзалом работает выставка ретроавтомобилей 2018-05-09 09:18:42



Многие отмечают, что народу мало на площади Победы. Горожане в эти минуты готовятся к шествию в рядах "Бессмертного полка"

Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:14:31





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:14:22

Боевое братство Алтайского края и добровольческое движение "Медвежата"

Оксана Бассауэр

Боевое братство Алтайского края и добровольческое движение "Медвежата" 2018-05-09 09:12:07





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:11:56

Руководители силовых ведомств также приняли участие в торжественном мероприятии

Оксана Бассауэр

Руководители силовых ведомств также приняли участие в торжественном мероприятии 2018-05-09 09:10:36





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:10:27

Депутаты гордумы возложили цветы к помятнику героям Великой Отечественной войны

Оксана Бассауэр

Депутаты гордумы возложили цветы к помятнику героям Великой Отечественной войны 2018-05-09 09:07:41





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:07:38





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:07:37





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:07:35





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:06:56

Возложение цветов в этот момент происходит на пощади Победы

Оксана Бассауэр

Возложение цветов в этот момент происходит на пощади Победы 2018-05-09 09:05:18





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:05:18





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:04:19





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:04:17





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:04:13





Оксана Бассауэр

2018-05-09 09:04:00



А вот и представители алтайского казачества

Александр

2018-05-09 09:03:13



Горожане собираются у Мемориала Победы

Александр

2018-05-09 08:59:49



В 09:00 на площади Победы пройдет возложение цветов к Вечному огню

Александр

2018-05-09 08:58:31



Праздничные мероприятия, приуроченные к 73 годовщине Великой Победы, стартуют в Барнауле

Александр