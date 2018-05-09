Алтайский край отмечает День Победы: трансляция

Россия отмечает сегодня 73-ю годовщину Великой Победы. Портал Amic.ru ведет трансляцию с праздничных площадок Барнаула и рассказывает о том, как отмечают 9 мая в других городах и районах Алтая.
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За днем победы наблюдает Дмитрий Нагиев
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Колонны бессмертного полка
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На площади передд вокзалом работает выставка ретроавтомобилей
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Многие отмечают, что народу мало на площади Победы. Горожане в эти минуты готовятся к шествию в рядах "Бессмертного полка"
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Боевое братство Алтайского края и добровольческое движение "Медвежата"
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Руководители силовых ведомств также приняли участие в торжественном мероприятии
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Депутаты гордумы возложили цветы к помятнику героям Великой Отечественной войны
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Возложение цветов в этот момент происходит на пощади Победы
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А вот и представители алтайского казачества
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Горожане собираются у Мемориала Победы
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В 09:00 на площади Победы пройдет возложение цветов к Вечному огню
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Праздничные мероприятия, приуроченные к 73 годовщине Великой Победы, стартуют в Барнауле
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