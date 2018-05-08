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Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно" спрогнозировал, какие последствия будут от двух массивных ядерных ударов России по Соединенным Штатам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на National Interest.

Исследователь отмечает, что после первой атаки Москва уничтожит 131 город в США и 70 миллионов человек. Данные цифры получаются с учетом того, что РФ будет еще и отбивать попытки Вашингтона нанести ответный удар, пишет автор.

Второй удар со стороны Москвы при частичном уничтожении российского арсенала контратакой Вашингтона приведет к гибели 28 миллионов человек и разрушению 12 городов, добавляет Кроениг.

Писатель считает, что во избежание таких потерь Штатам нужно сохранить ядерный арсенал. Если Вашингтон ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), потери страны возрастут до 82 миллионов погибших при первой массивной ядерной атаке России, так как Москве не придется отбиваться от американских МБР.

В 2010 году РФ и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Он предусматривает, что стороны сокращают свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает две страны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Действие самого договора истекает в 2021 году.

Агентство пишет, что Москва сократила ядерный арсенал более чем на 85%, оставаясь приверженной СНВ, но не может подтвердить, что Вашингтон также вышел на предусмотренные ограничения.