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Советы, как провести интересный и запоминающийся вебинар

, ИА "Амител"
Чтобы вебинар привлек широкую аудиторию и запомнился ей, необходимо соблюдать несколько важных правил

Чтобы вебинар был запоминающимся, его организатору следует тщательно подготовиться. Необходимо избавиться от страхов и стеснения, которые могут появиться, как только перед глазами появятся слушатели. И неважно, знакомые это люди или нет. Подготавливаясь к вебинару, нужно быть готовым выступить перед любой аудиторией и учитывать самые критичные аспекты.

Образность

Чтобы повествование стало как можно ярче и впечатлительнее, следует прибегнуть к употреблению эпитетов, метафор, различных интересных эпизодов из вашей личной жизни и опыта других людей, оказавшихся в похожей ситуации.

Подготовка

Неважно, сколько раз вы выступали с докладом перед аудиторией. Каждый раз следует воспринимать, как первый, и тщательно готовиться, репетировать. Обязательно нужно разогреть голос и подготовить стакан теплой воды, которая просто необходима при долгом монологе.

Риск не выйти в эфир

Самым главным моментом является этот пункт. Если вы проводите вебинар, находясь со слушателями в аудитории, единственное, что может вас подвести — это микрофон. Если же вебинар проходит в онлайн-режиме, то необходимо предусмотреть пару запасных вариантов для выхода в сеть, поскольку интернет не всегда надежен, и ваш вебинар может запомниться надолго, но только не его темой.

Аудитория

Перед проведением вебинара постарайтесь выяснить, кто будет вашей аудиторией. Чтобы более детально изучить интересы людей, которые придут вас послушать, просмотрите их профили в соцсетях, там можно найти достаточно много информации, которая говорит об увлечениях, привычках, возрасте, месте проживания, пристрастии к спорту или чему-либо другому. Вся эта информация поможет адресно общаться с людьми, которые вмиг уловят связь с вами. Аудитория, увидевшая в вашей речи иллюстрации ее интересов, более склонна стать вашим поклонником.

Новизна

Никто не любит слушать то, что слышал много раз, поэтому стремитесь удивить зрителей чем-то новым и интересным.

Эмоциональность

Выступление не должно быть монотонным, в нем должны быть всевозможные эмоции, выражающее ваше отношение к тому, что вы рассказываете. Чем откровеннее они будут, тем больше аудитория будет вам доверять. Поэтому, не имея каких-либо эмоций, постарайтесь изобразить их как можно краше.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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