Фото: ugranow.ru

Пожилого мужчину сбили на тротуаре на улице Чеглецова в Барнауле во вторник, 8 мая.

О произошедшем сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "По адресу: Чеглецова, 11 на тротуаре сбили пожилого мужчину, пострадавшего забрала скорая в ГБ №1. О его состоянии не сообщается. Предположительно, женщина-водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с женщиной работают сотрудники ДПС.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация об аварии будет предоставлена позже.