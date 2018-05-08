Минимальный размер оплаты труда в России с 1 мая составляет 11 163 рубля. Из-за роста МРОТ произошел рост социальных пособий, привязанных к этому показателю. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Так, для жительниц Алтайского края минимальный размер пособия по беременности и родам теперь составит 59 тысяч 87 рублей. Это почти на девять тысяч больше, чем раньше. В муниципалитетах края, где районный коэффициент составляет 20%, минимальные декретные установлены на уровне 61 тысячи 656 рублей.

Вырос и размер минимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. За первого ребенка теперь будут платить ежемесячно минимум 5134,98 рубля. Там, где есть районный коэффициентом 20%, – 5358,24 рубля. За второго ребенка, как и раньше, 7 227,35. За третьего и последующих тоже не изменился и составляет 7541,58 рубля.

Но все изменения касаются только женщин, имеющих право на минимальные декретные выплаты и оформивших отпуск в связи с материнством после 1 мая 2018 года. Выплаты по страховым случаям, наступившим до этой даты, перерасчету не подлежат.