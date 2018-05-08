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В зоопарке Ньюквей в Корнуолле (Великобритания) поселилась пара редких певчих птиц - Яванских зеленых сорок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на People.

Данные птицы уже почти не встречаются в дикой природе — на своем родном острове Ява. В первую очередь в снижении популяции виноваты браконьеры, ценящие сорок за умение говорить и большой лексикон.

Пара в британском Корнуолле — пятая среди тех, кто находится в европейских зоопарках. Своим ярким оперением эти сороки обязаны пигменту лютеину, который содержится в растениях, входящих в рацион птиц.

Примечательной чертой окраса Яванских зеленых сорок является черная полоса на глазах, из-за которых их сравнивают с черепашками-ниндзя.