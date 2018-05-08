Знаменитый гитарный мастер пропал в Барнауле

В Барнауле разыскивают Бориса Бородина — известного мастера гитар и струнных инструментов. Мужчина пропал еще 2 мая в садоводческом некоммерческом товариществе "Зеленый клин". По сообщению поискового отряда "Лиза Алерт", пропавший может быть дезориентирован.

Борис Бородин известен не только в Барнауле, но и далеко за его пределами. Он — член союза мастеров-художников и реставраторов музыкальных инструментов РФ.

Один из лучших мастеров и реставраторов гитар и струнных народных инструментов, таких как гусли, мандолина неаполитанская, домра, балалайка.

Работы Бородина можно встретить в странах дальнего и ближнего зарубежья: Украина, Латвия, Казахстан, Киргизия, Германия, Австрия, Испания, Италия, США, Канада и пр.

Также Борис Николаевич работал заведующим музыкальной мастерской кафедры Народных инструментов Алтайской Государственной Академии искусств и культуры.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные с проседью, глаза карие, усы рыжеватые.