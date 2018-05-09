День Победы — один из главных праздников в России. Его празднуют во всех регионах, городах и селах страны. Традиционно на 9 мая готовят обширную торжественную программу.

Рассказываем, какие мероприятия в Барнауле обязательны для посещения.

"Бессмертный полк"

Это всенародная акция, которая проходит во многих странах мира. Впервые эта акция прошла 9 мая 2012 года в Томске. Тогда жители города пронесли портреты 2000 ветеранов. Уже на следующий год шествие поддержали другие города России. И с каждым годом все больше и больше людей встают в колонну с портретами солдат Великой Отечественной.

В 2018 году планируется, что только в Барнауле в акции примут участие не менее 40 тысяч человек. Колонны начнут движение в 10.40. Регистрироваться не надо, от вас требуется только желание.

И даже если вы не планировали участвовать в шествии "Бессмертного полка" и поэтому у вас нет транспаранта — ничего страшного. Фото — совсем не обязательное условие, а просто желательное.

Парад Победы

Традиционно Парад Победы во всех городах собирает огромное количество зрителей. Главные гости праздника, безусловно, ветераны ВОВ. Зрители увидят торжественное шествие войск Барнаульского гарнизона на площади Советов. Торжественный марш, в котором принимают участие более тысячи человек — парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона.

Кроме того, перед гостями выступят лучшие творческие коллективы Барнаула и прозвучат военные песни.

Салют Победы

Конечно же, одним из главных моментов праздника считается салют. В 2018 году фейерверк прогремит на пяти площадках краевой столицы. Время для начала салюта единое — 22.30.

В центре салют можно будет посмотреть на площади Сахарова.

Мемориал Славы

День Победы начинается с возложения цветов у Мемориала Славы. Акция памяти пройдет в 9.00.

Обычно на 9 мая к Вечному огню приходят тысячи горожан, чтобы почтить память бойцов, отдавших свои жизни за Победу.

Если для вас 9.00 — это совсем рано, то вы можете приехать к Мемориалу Славы в любое время самостоятельно и возложить цветы. Все-таки День Победы – это праздник в первую очередь тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо.

Ретро-автомобили

Выставка ретро-автомобилей пройдет на площадке перед Барнаульским автовокзалом 9 мая с 10.00 до 14.00. Гости смогут увидеть около 50 ретро-автомобилей выпуска 30-50 годов 20-го века. Кроме того, можно будет сделать фото за рулем "винтажного" авто.