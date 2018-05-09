Фото: "АГУ"

Алтайский государственный университет примет активное участие в восстановлении одного из исторических памятников Барнаула – парка "Победа", который был заложен на проспекте Космонавтов краевой столицы в 1965 году. Территория будет приведена в порядок за три года и будет готова полностью к 2020 году.

Как сообщает пресс-служба опорного вуза, более полувека назад в день двадцатилетия победы советского народа над фашистской Германией вдоль заводов города были посажены ели, рябины, клены, вязы, черемуха, сирень, барбарис. Это место было названо парком "Победа". Долгие годы за ним ухаживали, но с утратой промышленной мощи в негодность пришел и этот парк.

Парк был создан для прославления подвига советского народа на фронте и в тылу. Именно поэтому парк было решено разбить в промышленной зоне города, где в то время активно работали заводы. Позднее несколько берез на этой аллее посадили и космонавты, включая второго космонавта СССР, уроженца Алтайского края Германа Титова.

"Принято решение о проведении работ по благоустройству парка. В настоящее время уже практически завершена санитарная очистка парка. Полное восстановление парка запланировано на 2019-2020 годы. В планах — привлечь к работе ученых исторического факультета АлтГУ, которые помогли бы восстановить факты и документы об этом знаковом месте города", — отметили в вузе.

Рабочую группу проекта возглавляет председатель комитета по делам молодежи Барнаула Владимир Гудков.

Ранее барнаульские власти заявляли, что нашли инвестора для парка "Центральный". По некоторой информации, им станет волгоградская компания ООО "Парк", которая сейчас реанимирует парк в своем городе за 350 миллионов рублей.