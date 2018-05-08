Фото: пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF

Участники межведомственной бригады по борьбе с браконьерством в Республике Алтай в марте и апреле текущего года провели три рейда в границах Сайлюгемского нацпарка и в местах обитания снежного барса.

Главная цель рейдов - выявление и пресечение природоохранных нарушений, пишет пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Участниками акций стали сотрудники нацпарка "Сайлюгемский", Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира региона и Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай.

За время рейдов инспекторы охватили территорию порядка 40 тысяч га, общая протяженность пеших и конных маршрутов превысила 150 км. В ходе патрулирования они нашли и сняли две проволочные петли, которые были установлены на звериной тропе. На двух жителей села Джазатор были составлены административные протоколы за нахождение без разрешения в границах особо охраняемой природной территории. В заказнике "Шавлинский" инспекторы нашли схроны (тайники) браконьеров с 40 проволочными петлями, двумя капканами, лодками и веслами, готовыми для сплава по реке Аргут. После нахождения тайников участники рейда установили автоматические камеры в местах вероятного появления нарушителей.

Старший координатор Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов отметил, что особое внимание поддержке антибраконьерской работы уделяется в долине реки Аргут, где обитает одна из ключевых группировок ирбиса в регионе, численность которой в 2018 году выросла до 16 особей.

Также он отметил, что браконьеры в основном занимаются незаконным промыслом кабарги при помощи проволочных петлей, которые устанавливаются на звериных тропах, по которым перемещается и ирбис. По словам Карнаухова, большая территория Шавлинского заказника все еще охраняется слабо, хотя браконьерство и идет на спад.