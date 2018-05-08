Читатели Amic.ru поддерживают акцию "Бессмертный полк": опрос

Читатели Amic.ru поддерживают акцию "Бессмертный полк" и по возможности постараются принять в ней участие. Таковы итоги опроса "А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?", который провел портал.

В опросе принял участие 421 человек. В поддержку акции высказались 269 человек.

При этом 79 респондентов сообщили, что участие в шествии полка для них уже стало семейной традицией. Еще 19 человек признались, что встанут в строй второй раз. А 27 читателей сообщили, что впервые примут участие в шествии только в 2018 году.

144 читателя портала с сожалением указали, что поддерживают "Бессмертный полк", но принять участие не смогут.

Принципиально не принимают участие в подобных акциях 152 читателя Amic.ru.