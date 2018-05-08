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Барнаул вошел в число городов-лидеров страны по спросу на новые мотоциклы

, ИА "Амител"
Средняя стоимость мототехники составляет около 35 тысяч рублей

Фото: ТАСС

Спрос на мотоциклы в Барнауле в апреле 2018 года вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом регион занимает второе место среди крупных городов России по росту спроса на кросс и эндуро. Средняя стоимость мототехники составила 35 675 рублей, что на 12,1% меньше, чем в целом по стране.

Чаще всего в 2018 г. жители Барнаула интересовались покупкой дорожных мотоциклов — больше половины запросов пришлось именно на эту категорию (64,3%). Второе место заняли спортивные байки (17%), третье – кросс и эндуро (19,7%).

По данным экспертов Avito, спрос по России в целом на мотоциклы в апреле 2018 года вырос на 3,8% по сравнению с апрелем 2017-го. Самая заметная положительная динамика за год зафиксирована в Ижевске (+48,6%), второе место занимает Красноярск (+28,9%), на третьем – Иркутск (+20,5%). Самый низкий спрос за этот период был отмечен в Самаре (-34,8%), Тюмени (-29,4%) и Тольятти (-21,2%).

Лидером по запросу на дорожные мотоциклы стал Красноярск – рост интереса к ним составил 80,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., а также Ижевск (+30,1%) и Уфа (+25%).

Средняя стоимость мотоциклов в Барнауле в 2018 г. составила 35 675 рублей – это на 14,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Падение цены наблюдается во всех крупных регионах России, кроме Казани (рост на 2,2%) и Нижнего Новгорода (+2%).

Среди городов-миллионников самые высокие цены были зафиксированы в Санкт-Петербурге (средняя стоимость 68 572 рубля), Новосибирске (62 332 рубля) и Нижнем Новгороде (60 708 рублей). Самые низкие – в Ульяновске (35 134 рубля), Барнауле (35 675 рублей) и Воронеже (39 906 рублей).

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

8.05.2018 17:52
- гость -

Я не совсем понял это цены на какие такие мотоциклы? Новый "Триумф" классика 900кубов, стоит 850 т.р., а вы говорите 35 т.р.....Это вы про китайское гоомноо?

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8.05.2018 18:01
- гость -

Анекдот из СССР. Звонок из морга в автомагазин - Алло, вы сколько сегодня "Яв" продали? - 10.- Смотри, ещё двое где-то катаются.
Глубочайшее убеждение что мощные дорогие мотоциклы не являются средством передвижения, а только предметом понтов и получения адреналина их хозяев. Отсюда непонятно зачем разрешать им рисковать жизнью самим и тюрьмой автомобилистам путём получения адреналина на дорогах общего пользования.

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