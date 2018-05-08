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Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое. Об этом идет речь в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В документе, в частности, отмечается, что федеральному правительству при разработке национального проекта в сфере экологии следует исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить среди прочего "экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озёра Байкал и Телецкое".

Кроме того, кабмину следует решить задачу по сохранению уникальных водных объектов и обеспечить мероприятия "по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры".

Напомним, что президент неоднократно обращал внимание на тему сохранения Телецкого озера. В частности, 1 марта текущего года, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин подчеркивал, что в стране будет реализован проект по сохранению Телецкого озера.

Между тем в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ) уже сообщили, что общественники будут держать на контроле реализацию поручений президента, посвященных улучшению качества воды и сохранению уникальных водных объектов.