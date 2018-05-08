Фото: fotokto.ru
Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое. Об этом идет речь в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
В документе, в частности, отмечается, что федеральному правительству при разработке национального проекта в сфере экологии следует исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить среди прочего "экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озёра Байкал и Телецкое".
Кроме того, кабмину следует решить задачу по сохранению уникальных водных объектов и обеспечить мероприятия "по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры".
Напомним, что президент неоднократно обращал внимание на тему сохранения Телецкого озера. В частности, 1 марта текущего года, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин подчеркивал, что в стране будет реализован проект по сохранению Телецкого озера.
Между тем в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ) уже сообщили, что общественники будут держать на контроле реализацию поручений президента, посвященных улучшению качества воды и сохранению уникальных водных объектов.
Комментарии
1 декабря 2016 года «Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. Поручаю правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России. Таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что по всей стране необходимо «заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов». Президент добавил, что это проблема не только крупных городов, но и сел и поселков.
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Какой толк от этих поручений, если их никто не выполняет?
Про качественную , доступную еду "нам не царь" ни чего не гооворил?
и какбы бедность победить
8.05.2018 17:34
- гость -
Наша еда доступнее и зачастую качественнее чем в европе.
8.05.2018 17:45
- гость -
Бедность - это состояние души человека, ее не победить. Если вы сами не хотите работать, менять, жить хорошо - ни какой президент вам не поможет.
вертолет опять будут доставать?))
18:13))))) Неееее- Толика((((
Не будет паренька и Телецкого озера не будет...