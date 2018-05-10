Фото: boredpanda.com
Мейн-кун (Maine coon) — американская порода кошек, впервые представленная на выставках в Бостоне и Нью-Йорке в 1861 году. Это одна из самых крупных пород кошачьих. Высота взрослых кошек достигает от 25 до 41 см, а общая длина с хвостом до 120 см.
Существует миф, будто бы мейн-кун является результатом скрещивания кошек с енотами.
Комментарии
кииисы
Стоят енти кисы не хило, а болеют чаще обычного.
нормально они стОят,если не брать суперродословную и не для разведения.Болеют не чаще других при должном уходе.....Но вот кАкают они-прости,Господи,похлеще людей. а так-они прикольные.Добрые мурлыки.
Матерь божья, сколько шерсти! При такой кошке дом надо пылесосить утром и вечером ежедневно!
А как они орут по ночам,когда кошку или кота просят..трындец полный(и какают как приличные собаки..