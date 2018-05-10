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Мейн-куны – огромные кошки, в которых невозможно не влюбиться

, ИА "Амител"
Эти кошки, кстати, обладают великолепными охотничьими качествами

Фото: boredpanda.com

Мейн-кун (Maine coon) — американская порода кошек, впервые представленная на выставках в Бостоне и Нью-Йорке в 1861 году. Это одна из самых крупных пород кошачьих. Высота взрослых кошек достигает от 25 до 41 см, а общая длина с хвостом до 120 см. 

Существует миф, будто бы мейн-кун является результатом скрещивания кошек с енотами.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

10.05.2018 08:06
Filin

кииисы

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10.05.2018 08:29
Трутень

Стоят енти кисы не хило, а болеют чаще обычного.

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10.05.2018 08:40
Ируся

нормально они стОят,если не брать суперродословную и не для разведения.Болеют не чаще других при должном уходе.....Но вот кАкают они-прости,Господи,похлеще людей. а так-они прикольные.Добрые мурлыки.

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10.05.2018 08:48
- гость -

Матерь божья, сколько шерсти! При такой кошке дом надо пылесосить утром и вечером ежедневно!

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10.05.2018 08:52
Бабуля

А как они орут по ночам,когда кошку или кота просят..трындец полный(и какают как приличные собаки..

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