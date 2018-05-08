Суд решил пока повременить с закрытием ТЦ "Первомайский" в Барнауле

8 мая судья Центрального районного суда Барнаула Ирина Королькова приступила к рассмотрению дела о закрытии ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском. Вопреки ожиданиям, судьба комплекса не была решена, новое заседание пройдет в понедельник, 14 мая. До этого времени "Первомайский" сможет продолжить работу.

Как следует из карточки дела, материалы по ТЦ поступили в суд еще 12 апреля, предварительное заседание назначили на 8 мая, при этом суд ранее отказался в качестве обеспечительной меры по иску закрывать торговый центр. Сегодня судья не стала ставить точку в резонансном деле, сообщают источники портала Amic.ru.

Напомним, истцом по делу выступает прокурор Барнаула, а ответчиками числятся сразу 6 физических и юридических лиц. Среди них — Герман Богушевский, Сергей Немчинов, ООО "Возрождение-плюс", ООО "Первомайский", ООО ПКФ "Мария-Ра", ООО "Структура". Третьим лицом по данному иску проходит Отдел надзорной деятельности по Барнаулу ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее указывалось, что из ТЦ "Первомайский", не дожидаясь окончательного решения суда, уже начали выезжать мелкие арендаторы.

Напомним, в числе основных нарушений, обнаруженных в торговом центре, значилось неисправное состояние системы оповещения и управления эвакуации людей; загромождение подходов к пожарным кранам и средствам пожаротушения, меньшая, чем положена, ширина основных эвакуационных проходов, отсутствие в подвальном этаже эвакуационных выходов, нерабочее состояние автоматических замков противопожарных дверей и др.