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Подробности наезда женщины-водителя на пожилого пешехода, произошедшего на улице Чеглецова в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю — согласно предварительной информации, находившаяся за рулем дама могла быть пьяна.

"По предварительным данным, иномарка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в стоящий автомобиль. После столкновения "Хонда Инсайт" продолжила движение по тротуару. В результате был сбит мужчина 1948 года рождения. Машина остановилась после наезда на препятствие — торговый павильон", — уточняют в полиции.

У предполагаемой виновницы ДТП выявлены признаки алкогольного опьянения. Также отмечается, что женщина 1975 года рождения от прохождения медосвидетельствования отказалась.

Пострадавшего пожилого человека с травмами различной степени тяжести госпитализировали в первую городскую больницу.