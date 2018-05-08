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Национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. Об этом пишет РИА Новости.

Во втором туре за его кандидатуру проголосовали 59 депутатов при необходимых 53, против выступили 42. Подчеркивается, что избрание состоялось благодаря голосам, которые отдали члены правящей Республиканской партии Армении.

1 мая Пашиняна поддержали лишь 45 человек.

Агентство напоминает, что с 13 апреля в Армении проходили акции протеста, во главе которых стоял Пашинян. Оппозиция выступала против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Через несколько дней митингующие объявили о начале "бархатной революции".

Несмотря на это, парламент сначала назначил Саргсяна главой правительства, но меньше чем через неделю он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Недавно в Армении вступили в силу изменения в Конституцию, согласно которым премьер становится фактическим лидером страны.