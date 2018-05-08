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Новости

Пашинян стал премьер-министром Армении

, ИА "Амител"
За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов при необходимых 53

Фото: vladtime.ru

Национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. Об этом пишет РИА Новости.

Во втором туре за его кандидатуру проголосовали 59 депутатов при необходимых 53, против выступили 42. Подчеркивается, что избрание состоялось благодаря голосам, которые отдали члены правящей Республиканской партии Армении.

1 мая Пашиняна поддержали лишь 45 человек.

Агентство напоминает, что с 13 апреля в Армении проходили акции протеста, во главе которых стоял Пашинян. Оппозиция выступала против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Через несколько дней митингующие объявили о начале "бархатной революции".

Несмотря на это, парламент сначала назначил Саргсяна главой правительства, но меньше чем через неделю он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Недавно в Армении вступили в силу изменения в Конституцию, согласно которым премьер становится фактическим лидером страны.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.05.2018 18:07
- гость -

Эх...Нам с утверждением своего премьером разобраться!

0  0
8.05.2018 18:30
гость

Надеюсь будет хорошим премьером. Только у них есть непризнанная часть территории Нагорный Карабах, который они у Азербайджана отжали и есть мнение, что теперь Азербайджан у них свой Карабах обратно заберет, потому что с Пашиняном они ни о чем не договаривались. Главное, что бы там никто не погиб

0  0
8.05.2018 18:41
- гость -

Надеюсь будет хорошим премьером.
---------------
Ну а если будет плохим, то народ опять соберётся и его вынесет. Демократия

0  0
8.05.2018 18:46
гость

8.05.2018 18:41
- гость -

Уверен, что вынесет. Только бы между выносами никто не погибал

0  0
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