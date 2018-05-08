Фото: kremlin.ru

Российскому лидеру Владимиру Путину понравилось новое авто проекта "Кортеж", которое президент использовал в понедельник, 7 мая, на инаугурации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Понравился", — заявил он в ответ на вопрос о реакции Путина на новую машину.

Также Песков подчеркнул, что глава государства будет использовать этот автомобиль при передвижениях и далее.

Представитель Кремля напомнил, что осенью 2018 года начнется прием заказов на все машины линейки "Кортеж", коммерческие поставки начнутся в начале следующего года.

Автомобили этой серии получили общий бренд Aurus. Модель в исполнении седан называется "Сенат".