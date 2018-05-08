Фото: kremlin.ru
Российскому лидеру Владимиру Путину понравилось новое авто проекта "Кортеж", которое президент использовал в понедельник, 7 мая, на инаугурации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Понравился", — заявил он в ответ на вопрос о реакции Путина на новую машину.
Также Песков подчеркнул, что глава государства будет использовать этот автомобиль при передвижениях и далее.
Представитель Кремля напомнил, что осенью 2018 года начнется прием заказов на все машины линейки "Кортеж", коммерческие поставки начнутся в начале следующего года.
Автомобили этой серии получили общий бренд Aurus. Модель в исполнении седан называется "Сенат".
Комментарии
как это мило
Хлопец по Москве на этом авто проехать не рискнул - только 200 метров по территории Кремля. За сборку опасатся?
18:41, просто опасно из Кремля выходить! Да и вы представьте едет он по Москве, а из каждого окна кричат "Путин вор" , "Он нам не царь" ну неприятно же.