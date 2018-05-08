Фото: e-konomista.pt

Россияне в следующем году смогут переводить деньги по QR-коду через мессенджеры и соцсети. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на источник, близкий к Банку России.

По его словам, для этого будет нужно специальное приложение, которое разрабатывает ассоциация "Финтех" при Центробанке. Приложение интегрируют в платформу быстрых платежей.

В нем можно будет создать QR-код и привязать его к банковской карте. При переводе необходимо будет зайти в приложение, нажать на созданный QR-код, а затем появится окно с выбором способа отправки денег.

Подчеркивается, что использование QR-кодов должно стать альтернативой переводам по телефонному номеру. По мнению экспертов, также нововведение упростит работу юзера с платформой быстрых платежей.