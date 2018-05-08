Проект начинающих композиторов реализуют с января 2018 года в Барнауле в Краевом дворце молодежи на базе алтайской краевой общественной молодёжной творческой организации "Браво". Каждый желающий может прийти сюда и научиться писать песни, сочинять к ним мелодии и даже играть и петь, рассказала Amic.ru участница проекта Екатерина Лилова.

Горожане с удовольствием пользуются этой возможностью. Сейчас в проекте участвуют около 60 человек, в том числе и из районов края. На занятия приходят дети, подростки и взрослые. Четыре месяца участники проекта занимались вокалом, основами композиторской деятельности, хореографией, совершенствованием навыков игры на инструментальной, соло и бас-гитарах, а также на барабанах.

И вот состоялись их отчетные концерты. Организаторы отмечают, что для большинства участников рождение своей песни и ее представление зрителям стало первым опытом в жизни, удивительным приключением и личным событием.

О чем поют дети

Четырехлетняя Даша Н. пришла в творческую мастерскую со своим папой. Она мечтает о друге, и на занятиях у нее родилась песенка про маленького щенка, "у которого блестят глаза, будто на траве роса, шерстка гладкая такая, как муравушка лесная, и, конечно, хвост колечком, очень доброе сердечко". Педагоги уловили мелодию, наложили музыку на слова, и песня заиграла и тронула до слез всех зрителей концерта.

Шестилетняя Ксюша Д. сама сумела написать песню про ромашку, "на которой веселые букашки", и про девочку, "которая не хочет идти гулять, а хочет нарисовать себе друзей, уютный домик с полянкой, на которой слоник и обезьянка".

Илья К. написал песню про Почемучку, который мучил свою маму вопросами, а когда вырос, благодаря своей любознательности, стал профессором. А семилетняя Анита Л. решила написать песню о своей любимой маме.

Во время концертов выступления проходили под фонограмму и под живую музыку.

Например, в сопровождении молодежного инструментального ансамбля с акустической, бас- и соло-гитарами и барабанами вышла шестилетняя юная рокерша Юля Ф. с розовыми косичками и исполнила песню "Про ежа".

Очень дружные и многочисленные группы сложились у подростков и молодежи. Педагоги проекта отмечают, что в переходный период, когда у подростков идет активный поиск себя, очень важно иметь возможность творческого самовыражения. С большим интересом ребята посещают занятия, впитывают знания, которые дают им педагоги, и, конечно, творят.

Своя песня

В первую очередь проект рассчитан на детей и студентов, но взрослые тоже принимают в нем участие. По словам организатора проекта — Марины Фирсовой, на занятия она приглашает всех — от совсем маленьких и до бесконечности.

Марина рассказала, что организовать такой проект было ее давней мечтой. Она придумала его еще в институте, когда получила задание придумать то, чего никогда не было и быть не могло. "Почему бы каждому не написать свою песню", — решила Марина. По ее мнению, отсутствие музыкального образования не является помехой для сочинения песен, ведь на генетическом уровне каждый человек способен к творчеству. И вот теперь ее мечта осуществляется.

Если изначально планировалось, что в проекте будут два направления — эстрадное и бардовское, то реальность планы подкорректировала, и как-то само собой получилось, что сформировался инструментальный ансамбль, который и аккомпанирует начинающим певцам.

Кстати, после одного из концертов один из зрителей признался, что шел сюда только ради любимой девушки, заранее готовясь к смертельной скуке. Ну а в итоге сам решил стать участником проекта.

СПРАВКА: проект начинающих композиторов "Творческая мастерская эстрадной авторской песни "Шире круг" реализуется на средства гранта президента РФ. Он стартовал в январе 2018 г. в Краевом дворце молодёжи на базе алтайской краевой общественной молодёжной творческой организации "Браво". С детьми, подростками и студентами из Барнаула и ближайших районов Алтайского края занимаются вокалом, основами композиторской деятельности, хореографией, совершенствованием навыков игры на различных видах гитар. Педагоги помогают участникам раскрыться в полной мере, чтобы превратить свои мечты в музыкальные произведения.



Все занятия бесплатны. Работа идет по авторской методике руководителя проекта — Марины Фирсовой.



В октябре состоится заключительный этап — I краевой фестиваль эстрадной авторской песни "Шире круг". Его участниками станут как опытные, сложившиеся молодые самодеятельные композиторы, так и начинающие авторы, получившие помощь и поддержку в творческой лаборатории.



Творческая мастерская эстрадной авторской песни находится в Краевом дворце молодёжи (г. Барнаул, ул. Юрина, 204В). Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить: тел. +7-963-575-8809 (Марина Валентиновна Фирсова).