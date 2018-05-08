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Конгресс Соединенных Штатов поручил главе Пентагона Джеймсу Мэттису представить доклад о наличии в американских Вооруженных силах специалистов, которые владеют русским, китайским и корейским языками. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующую поправку включили в законопроект о финансировании и политике оборонного ведомства на 2019 год.

В документе подчеркивается, что не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу руководству Пентагона необходимо будет оценить проблему нехватки квалифицированных специалистов со знанием иностранных языков и предложить законодателям план ее решения не только в ближайшем будущем, но и в отдаленной перспективе.

Предполагается, что комитет палаты представителей по вооруженным делам рассмотрит законопроект на текущей неделе.

Агентство отмечает, что в 2017 году стало известно, что в американских ВМС начали поиск компании-подрядчика для создания службы мониторинга соцсетей, СМИ, блогов и форумов на русском, немецком, французском, испанском, японском и прочих языках.