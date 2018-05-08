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Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей компании Google — более 3,7 млн IP-адресов. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-релиз ведомства.

"В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов)", — цитирует издание текст сообщения.

При этом сообщается, что IP-адреса Telegram, находящиеся в составе этих подсетей, "полностью установлены и блокируются".

В РКН подчеркнули, что подсети были разблокированы для того, чтобы обеспечить корректную работу сайтов.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что из-за блокировки мессенджера начали работать со сбоями 400 сайтов.