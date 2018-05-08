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Кандидат на пост российского премьера Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Думе заявил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, вероятно, не будет реализована. Об этом по итогам консультаций сообщил первый зампред фракции Михаил Емельянов.

"Он [Медведев] высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13 до 15%. Он сказал, что не факт, что это будет реализовано", — цитирует РИА Новости слова Емельянова.

РБК добавляет, что Медведев также сообщил, что новое правительство не пойдет на введение прогрессивной шкалы налогообложения.

Емельянов добавил, что Медведев, комментируя "не впечатляющий" рост экономики России, связал это с санкциями против страны.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин предложил утвердить кандидатуру Медведева на пост премьера страны.