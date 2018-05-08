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Пользователи "ВКонтакте" выяснили, что соцсеть по умолчанию разрешает другим людям находить аккаунты по телефонному номеру. В начале текущего месяца в Twitter начали появляться сообщения, которые предупреждают о неожиданной функции, пишет РИА Новости.

Многие пользователи подчеркнули, что собираются изменить настройки и запретить искать их аккаунты.

При этом ряд юзеров посчитали, что такое открытие едва ли что-нибудь изменит.

"Уверена, никто не станет заморачиваться поиском моего аккаунта в вк по номеру телефона", — написала пользователь под ником @FilologNoMoney.

Представитель соцсети в комментарии порталу vc.ru отметил, что воспользоваться такой "лазейкой" для поиска чужих страниц во "ВКонтакте" будет нелегко.

"В результатах импорта отображаются не только знакомые из телефонной книги, но и несколько профилей схожих пользователей, так что определить конкретного пользователя таким образом довольно сложно. Кроме того, мы строго ограничиваем число запросов этого типа по их количеству в день", — заверил он.

В компании добавили, что функция появилась еще в 2013 году, но теперь пользователи смогут запретить искать свою страницу по телефону, изменив соответствующую настройку.