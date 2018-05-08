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Кандидат на пост российского премьер-министра Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа главы РФ Владимира Путина примерно в 8 триллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на зампреда ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина.

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что может понадобиться 10 триллионов рублей или чуть больше.

Данный вопрос обсуждался на встрече Медведева с представителями фракции. "Пока ни на встрече с нашей фракцией, ни с другими не было обозначено пути получения вот этих вот дополнительных доходов <…> ищут, но в нынешней системе законодательной их найти невозможно, нужны реформы", — полагает Афонин.

При этом в конце минувшего месяца агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на источники, что после инаугурации Путин намерен выделить 10 триллионов рублей на развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры, а также повышение темпов экономического роста в России.

Собеседники агентства подчеркивали, что цифра еще может измениться.

Напомним, накануне, 7 мая, глава российского государства подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".