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Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении "Рособоронэкспорта". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сборник официальных документов из Федерального реестра США.

Подчеркивается, что решение о введении ограничительных мер приняли 30 апреля. Срок их действия составляет два года.

Агентство пишет, что санкции связывают с "нарушением национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии".

Отмечается, что документ утвердил помощник госсекретаря Штатов по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд. Действие санкций могут прекратить, если такое решение примет госсекретарь США Майкл Помпео.